Sehen Sie im Video: Tausende demonstrieren in Berlin unter dem Motto "Aufstand für den Frieden".









STORY: In Berlin haben am Samstag Tausende Menschen gegen die Lieferung von Waffen an die Ukraine demonstriert. Dazu aufgerufen hatten die Politikerin der Partei Die Linke Sahra Wagenknecht sowie die Publizistin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, unter dem Titel "Aufstand für den Frieden". "Wir wollten mal für Frieden demonstrieren. Wir setzen uns ein für Frieden und gewaltlose Konfliktlösung. Und wir sind nicht einverstanden mit dem, was unsere Regierung da macht und das wollen wir auf der Straße zeigen." "Ich möchte, dass verhandelt wird, und dass wir keine Waffen liefern. Ich hoffe doch, dass wir irgendwie daraus gelernt haben, Deutschland." Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 1400 Beamten vor Ort, um den friedlichen Ablauf der Demonstration zu garantieren und das ergangene Verbot von Militäruniformen, rechtsextremen Symbolen und russischen und sowjetischen Flaggen durchzusetzen. Einige Demonstrierende wandten sich mit Sprecherchören gegen rechts. Zunächst sah die Polizei allerdings keine Anzeichen für die Teilnahme rechtsgerichteter Gruppen. Der Protest sei friedlich verlaufen. Dessen Ankündigung hatte für Kritik gesorgt, so etwa bei Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Auf Twitter schrieb er: "Wer nicht zur #Ukraine steht, steht auf der falschen Seite der Geschichte." Deutschland ist neben den Vereinigten Staaten einer der wichtigsten Waffenlieferanten für die Ukraine.

