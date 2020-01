Die Grünen feiern ihr 40-jähriges Bestehen. Als Mischung aus Hippies, Umweltschützern und Friedensaktivisten gestartet, ist die Partei längst im politischen Alltag angekommen. In acht Landesparlamenten regiert die ehemalige "Anti-Parteien-Partei" heute selbst mit. Die Grünen sind mittlerweile Teil des Establishments. Parteichefin Annalena Baerbock am Freitagabend in Berlin: "Vor 40 Jahren war 1980 genau das Jahr, als ich geboren wurde. Deswegen ist irgendwie diese Gründung von Bündnis 90/Die Grünen, beziehungsweise von den Grünen vor 40 Jahren, auch etwas, was meine Generation damals in den 80ern als Kindern stark mitgeprägt hat. Tschernobyl war damals ja mit dabei, und wenn ich ein Mäuschen gewesen wäre, dann wäre ich gerne auf diesem Parteitag mit dabei gewesen. Jetzt habe ich das in einem Protokoll nachgelesen und festgestellt, dass erst nach 11 Redebeiträgen damals eine Frau dran gekommen ist. Und ich glaube, das ist gut, dass sich das seit der Gründung verändert hat." 40 Jahre Die Grünen, 30 Jahre Bündnis 90. Die Partei feiert. Unter dem Motto: Zeiten ändern sich. Wir ändern sie mit. Parteichef Robert Habeck, der von vielen als Kanzlerkandidat gehandelt wird, trat im Jahr 2002 in die Partei ein. Bei welchen Ereignissen er doch gerne dabei gewesen wäre: "Einmal tatsächlich Karlsruhe 1980, also beim Gründungsparteitag, der Vorbereitung, den Reden, den Gesprächen. Es ist ja wirklich auch, eigentlich eine faszinierende Situation. Da entsteht etwas Neues, aus lauter widersprüchlichen Typen. Keine Ahnung, konservativen Christen und ehemaligen K-Gruppen, Maoisten und emanzipatorischen Frauen und bewegten Öko-Bauern entsteht eine Partei. Also wie die miteinander geredet haben, was die so ausgefochten haben, wie die sich auf etwas geeinigt haben, das hätte ich gerne mal gehört. Und das zweite Ereignis, das ich gerne noch einmal erleben würde, wäre der gemeinsame Parteitag von Bündnis 90 und den Grünen. Weil da etwas geschaffen wurde, was weit in unsere Zeit hineinreicht. Ein Selbstverständnis, das versucht, Gegensätze zu überwinden. " Die Stärke der Partei war und ist ihre Vielfalt. Bündnis 90/Die Grünen haben das Land in Ost und West verändert. Damals in der Friedensbewegung, heute durch Klimaaktivisten und Umweltschützern bei Fridays For Future. Eine Massenbewegung, die auch Einfluss auf die Wahlergebnisse hat und haben wird. Bei der Europawahl 2019 kamen die Grünen in Deutschland auf rund 20 Prozent. Vielleicht nimmt die Partei schon 2021 Kurs aufs Kanzleramt.