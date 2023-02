Lob von den internationalen Wahlbeobachtern des Europarates für den bisherigen Wahlverlauf: "Der Gesamteindruck ist, dass alles wirklich gut läuft", sagt Delegationsleiter Vladimir Prebilic der Deutschen Presse-Agentur. "Die Dinge sind wirklich gut organisiert, muss ich sagen." Die zehnköpfige Delegation besuchte in kleinen Teams Wahllokale in allen zwölf Berliner Bezirken, sprach mit Wahlvorständen und beobachtete die Abläufe. Die Wahlhelfer hätten gewusst, was zu tun sei, es habe keine langen Schlangen gegeben, niemand habe sich beschwert, so Prebilic. Zwar habe es kleinere Schwierigkeiten gegeben - zum Beispiel dass Wahlbeobachter zunächst keine Informationen bekommen hätten, weil ihr Besuch nicht erwartet worden sei - das seien aber Einzelfälle. "Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben."





Einen Verbesserungsvorschlag hatte der Slowene aber: Aus seiner Sicht wären durchsichtige Wahlurnen besser als die in Berlin verwendeten Stahlboxen. Das schaffe Transparenz und Vertrauen. "Es gibt kleine Dinge, die für die nächsten Wahlen in Erwägung gezogen werden könnten."