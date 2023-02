FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja wird trotz der schwachen vorläufigen Zahlen in Berlin von Generalsekretär Bijan Djir-Sarai umarmt. Foto

Berlin-Wahl FDP: Fünfte Schlappe in Serie seit der Bundestagswahl

Es ist der nächste Rückschlag für die FDP. Sie fliegt wohl aus dem Berliner Abgeordnetenhaus und setzt den Negativtrend bei den Landtagswahlen seit der Bundestagswahl 2021 fort.

Seitdem sie auf Bundesebene gemeinsam mit SPD und Grünen die Ampelkoalition bildet, hat die FDP bei Landtagswahlen herbe Schlappen einstecken müssen. Sollten die Liberalen nicht ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen, dann wäre das die dritte Landtagswahl seit Herbst 2021, bei der die FDP von Parteichef Christian Lindner am Einzug in ein Landesparlament scheitert. Nach zwei weiteren Landtagswahlen ging es aus der Regierung in die Opposition.

Laut den neuesten Hochrechnungen von ARD und ZDF landen die Freidemokraten in Berlin bei 4,7 Prozent und scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

Seit 2016 waren die Liberalen im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten, bei der Wahl im September 2021 kamen sie noch auf 7,1 Prozent. Bei der Wiederholungswahl vom Sonntag musste sie nun nach den ersten Hochrechnungen um den Einzug in das Abgeordnetenhaus bangen.

Zuletzt hatte die FDP im Oktober 2022 bei der Landtagswahl in Niedersachsen ein Drittel ihrer Wählerstimmen verloren und war mit nur 4,7 Prozent aus dem Parlament geflogen. Zuvor hatte es die Partei im März 2022 im Saarland trotz Zuwachses auf 4,8 Prozent nicht geschafft, in den Landtag einzuziehen. Es fehlten gut 1000 Stimmen.

Bei den anderen beiden Landtagswahlen im Jahr 2022 schafften es die Liberalen zwar in die jeweiligen Landtage, flogen aber nach großen Stimmenverlusten aus den Regierungen. In Schleswig-Holstein ging es im Mai um 5,1 Punkte runter auf 6,4 Prozent. In Nordrhein-Westfalen sackte die FDP kurz darauf um 6,7 Punkte auf 5,9 Prozent ab.