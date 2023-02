Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer gibt sich zufrieden mit den Wahlprognosen. "Wenn es das ist, was am Ende rauskommt, dann haben wir ganz schön was geleistet", sagt Lederer. Auch der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat an dem Resultat nichts zu meckern. "Angesichts der Gesamtlage ist das für uns ein sehr gutes Ergebnis", sagt Bartsch in der ARD. Das Ergebnis zeige, dass die Linke wieder da sei. "Es ist klar, dass die Zerstrittenheit der Linken nicht positiv wirkt", so Bartsch. Aber dies sei nun überwunden. Auch für die Zukunft könne er sich eine "Regierungsverantwortung für die Linke in Berlin", vorstellen sowie die "Fortführung eines Mitte-Links-Projekts." Nach den Prognosen von ARD und ZDF kann die Linke mit 12,5 bis 13 Prozent rechnen. 2021 war sie auf 14,1 Prozent gekommen.