von Nele Spandick Nachdem die Berliner Wahlen 2020 im Chaos endeten, muss nun ein neuer Landeswahlleiter bei den Wiederholungswahlen alles geben. Das sind die größten Herausforderungen für Stephan Bröchler.

Stephan Bröchler trank gerade Buttermilch bei einer Wanderpause in den Bergen, als er angerufen wurde. Ob er nicht Landeswahlleiter in Berlin werden wolle, fragte ein Berliner Staatssekretär. Zuständig dafür, dass sich die Chaoswahl nicht wiederholt, wenn sie in knapp fünf Wochen wiederholt werden muss. Dass es genug Stimmzettel gibt, Kabinen, Wahlhelfer. Als Wahlleiter kann Bröchler den Ruf der Hauptstadt retten oder für immer zerstören. Gut, dass man beim Wandern in Ruhe nachdenken kann.