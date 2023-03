von Nico Fried Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin rettet Franziska Giffey sich und die SPD in die Regierung, weil sie am schnellsten die Realitäten erkannt hat.

In der Formel 1 kennt man den sogenannten Undercut. Dabei geht ein Fahrer vorzeitig zum Boxenstopp, um anschließend mit frischen Reifen einen direkten Konkurrenten zu überholen, der sein Auto erst später an den Tankschlauch steuert. Das Manöver, mit dem Franziska Giffey sich und die SPD jetzt in eine Koalition mit der CDU zu retten trachtet, ist ein lupenreiner Undercut: Giffey gab überraschend früh den Kampf ums Rote Rathaus auf und trickste so die Grünen und deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch aus.