"Kinder sollen sich individuell entwickeln, dafür brauchen wir Fachkräfte Zeit"

Kathrin Klähn, 41, Leitung Kinderhouse Salzwedel

Auf dem Papier erfüllen wir den vorgeschriebenen Personalschlüssel. In der Gruppe ist dann aber eine Fachkraft mit 15 Kindern allein, weil die andere im Urlaub, krank oder auf Weiterbildung ist. Wenn der tatsächliche Betreuungsschlüssel berücksichtigt würde, stiege auch der Druck auf die Politik. So fällt es schwer, um mehr Personal zu verhandeln, für das die Kommunen nicht bezahlen wollen, weil alle klamm sind. Eine zusätzliche Belastung sind die Aufgaben, die wir neben unserer Arbeit am Kind erledigen: Vor- und Nachbereitung von Elterngesprächen, Entwicklungsgespräche, Dokumentation. Da bleibt wenig Zeit und Ruhe, auf einzelne Kinder einzugehen und Bildungsangebote zu machen. Dazu kommen Teamsitzungen und Konzepte, die wir erarbeiten. Eltern wollen heute viel mehr Teil des Kita-Alltags sein, Kinder sollen sich individuell entwickeln können. Das ist richtig so, aber dafür brauchen wir Fachkräfte Zeit.

Mehr