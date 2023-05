Berufung abgelehnt: Gerhard Schröder darf trotz Russland-Nähe in SPD bleiben

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder darf trotz seiner engen Verbindungen zu Russland endgültig in der SPD bleiben. Das hat die Schiedskommission in Hannover entschieden.

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder darf trotz seiner engen Verbindungen zu Russland nun endgültig in der SPD bleiben. Die Anträge auf Berufung gegen eine entsprechende Entscheidung der SPD-Schiedskommission in Hannover wurden von der Bundesschiedskommission in letzter Instanz als unzulässig zurückgewiesen. Das geht aus einem Schreiben des Gremiums an die Antragsteller hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

