Nach dem Fund des hochgiftigen Stoffes Rizin in der Wohnung eines Tunesiers in Köln zeigt sich der Verfassungsschutz alarmiert. In der Wohnung des 29-Jährigen Tunesiers hatten Sicherheitskräfte vor einer Woche mehr als 3000 Riziniussamen und rund 84 Milligramm Rizin entdeckt. Der Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, äußerte sich am Donnerstag in Potsdam zu dem Fall: "Wir haben einen Hinweis aus der Bevölkerung erhalten hinsichtlich des potenziellen Attentäters. Wir haben weitergehende Informationen von verschiedenen ausländischen Nachrichtendiensten erhalten. Es ist nicht so, dass ein Nachrichtendienst uns, ich sage mal, den Königs-Tipp gegeben hat, sondern es waren mehrere Informationen, die zusammenflossen und letztendlich auch dann das Puzzle weitestgehend vervollständigten. Das Thema Rizin und Bio-Bomben oder biologische Waffen ist seit mehreren Jahren Thema in der islamistischen Szene insbesondere des IS, der auch Bomben-Bauanleitungen für die Verwendung auch von biologischen Kampfstoffen entwickelt und ins Netz gestellt hat, und das besorgt uns. Das besorgt uns deshalb, weil wir in der Szene die Diskussion darüber wahrnehmen, weil wir gesehen haben, dass vor gut einem Monat in Frankreich zwei Attentäter in Paris festgenommen wurden, die genau daran auch arbeiteten. Und jetzt dieser Fall in Köln macht deutlich, wir haben es mit einer neuen Qualität der Bedrohung zu tun, wenn es zum Einsatz von biologischen Bomben kommt." Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gibt es bisher keine Anhaltspunkte, dass der festgenommene Tunesier einen konkreten Anschlag plante. Auch Hinweise auf eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gebe es nicht. Allerdings habe der Mann 2017 zweimal versucht, ins Gebiet der Extremistenmiliz IS auszureisen.