Ein Wohnhaus im thüringischen Bornhagen an der "Deutschen Wurststraße" und nahe der Grenze zum Nachbarland Hessen. Und davor Betonstehlen, die an das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin erinnern. Wie passt das zusammen? In dem mit Holz verkleideten Haus lebt der AfD-Politiker Björn Höcke. Und das haben die Aktionskünstler des Zusammenschlusses "Zentrum für Politische Schönheit", kurz ZPS, erfahren - sich nebenan einquartiert und ein zweites Mahnmal direkt vor der Haustür des rechtspopulistischen Politikers erreichtet. Vor dem Berliner Mahnmal nimmt Cesy Leonard vom ZPS Stellung zu der Aktion und erklärt, warum die Aktion Björn Höcke gilt: "Gauland hat ihn als Herz der AfD bezeichnet und er leitet dort den rechten Flügel an, und es ist ein Mensch, der den Rechtsradikalismus auf so eine feine Art versucht in unser Land reinzubringen, ihn alltagstauglich zu machen, und deswegen er." Die Stelen in Thüringen zogen am Mittwoch zahlreiche Medienvertreter und auch AfD- Unterstützter an. Höcke hatte das Original-Denkmal in einer Rede in Dresden Anfang des Jahres als "Denkmal der Schande" bezeichnet. Höcke ist studierter Gymnasiallehrer für Sport und Geschichte und seit 2014 AfD-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag.