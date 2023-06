Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen in Thüringen hat im vergangenen November das Haus von AfD-Landeschef Björn Höcke durchsucht. Allerdings geht es nicht um den Politiker, sondern um einen Tatvorwurf gegen dessen minderjähriges Familienmitglied.

Im Haus von Björn Höcke in Bornhagen in Thüringen hat bereits Ende November 2022 eine Razzia stattgefunden. Das bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft in Mühlhausen dem stern. Die Durchsuchung richtete sich aber nicht gegen den rechtsextremen Landeschef der AfD, sondern gegen ein minderjähriges Familienmitglied. Zum Tatvorwurf wollte sich Oberstaaatsanwalt Ulf Walther aus Gründen des Jugendschutzes nicht äußern. Der wiegt aber offenbar so schwer, dass beim Amtsgericht in Mühlhausen Anklage gegen den Höcke-Sprössling erhoben wurde.

Vor Ort Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und sein Kampf gegen den Quark

Björn Höcke vom Verfassungsschutz überwacht

Höcke ist Landessprecher und Fraktionchef der AfD in Thüringen und gilt als heimlicher Chef der gesamten Partei. Der Verfassungsschutz stuft den Politiker als Rechtsextremist ein und überwacht ihn seit 2020. Der jüngste Verfassungsschutzbericht schätzt, dass mehr als ein Drittel der 28.500 AfD-Mitglieder extremistisches Potenzial haben.