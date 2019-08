HINWEIS: DIESER BERICHT ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT Björn Höcke, Afd-Vorsitzender Thüringen "Kurz: Wir wollen und wir werden in Regierungsverantwortung - und so ist es expressis verbis in unserem vorzüglichen Landtags-Wahlprogramm niedergeschrieben - eine Abschiebeinitiative 2020 starten. Natürlich alles auf dem Boden des gültigen Rechts, was denn sonst, denn wir wollen als AfD Thüringen hier ein deutliches Zeichen setzen. In Thüringen gibt es keine Willkommenskultur für illegale Einwanderer, sondern nur eine Verabschiedungskultur, Punkt." "Wir machen sie bereit für die Rückkehr, und diese Rückkehr muss so schnell wie möglich erfolgen. Denn wir werden hier in Thüringen, und das Kapitel über die Einwanderung ist in diesem Geiste geschrieben, wir werden hier in Thüringen als AfD keine illegalen Einwanderer integrieren, nicht heute, nicht morgen, niemals."