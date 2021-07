Eine Journalistin fragt noch einmal nach der Lage in Afghanistan. Tausende stünden vor dem Passamt in Kabul. Ob Merkel nach 2015 eine moralische Verpflichtung sehe, diese Menschen aufzunehmen.

"Wir können sicherlich nicht alles, was in Afghanistan an Schlechtem passiert, in Deutschland kompensieren", sagt Merkel. Trotzdem habe man eine Verpflichtung in der Flüchtlingspolitik.