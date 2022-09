von Nele Spandick und Jan Rosenkranz Warum tickt der Osten anders? Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow über Geschafftes und Gescheitertes nach 32 Jahren Einheit.

Herr Ramelow, Inflation, Energiekrise und Rezessionsangst bestimmen zurzeit das Lebensgefühl vieler Menschen. Spüren Sie das auch?

Ich war kürzlich ein Wochenende in Westdeutschland, bei einer Taufe, pure West-Verwandtschaft. Das fühlte sich an wie eine andere Welt. All diese Krisen waren noch kein Thema.