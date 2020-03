Bodo Ramelow (Linke), Ministerpräsident Thüringen sagte: "Ich habe Herrn Höcke eben nicht die Hand gegeben. Das kann man als ungehobelte Manieren betrachten. Aber das ... Herr Möller, Sie sollten dazu ganz schweigen. Wer vor jeder Kamera vor vier Wochen in die Kamera kurz nach der Wahl von Herrn Kemmerich, der sich zur Wahl gestellt hat und als Parlamentarier bereit war, Verantwortung für die Stimmen auch seiner Fraktion zu übernehmen, wer dann in jede Kamera sagt, man habe Herrn Kemmerich eine Falle gestellt. Man habe Herrn Kemmerich auf eine Leimrute geschickt. Wer so über die Wahl eines Verfassungsorgans spricht, der hat etwas zu klären. Und wenn Herr Höcke das in seiner Fraktion klärt und wenn ich deutlich vernehmen kann, dass die Demokratie im Vordergrund steht, dann bin ich bereit, auch Ihnen, Herr Höcke, die Hand zu geben. Aber erst dann."