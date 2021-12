Nix darf man! Auch Böller sind verboten. Aber für unseren Autor ist Silvester ohne Wumms undenkbar. Deshalb hat er ein paar Tipps zusammengetragen, wie der Jahreswechsel trotzdem knallt. Von Frank Schmiechen

Alles ist vorbei. Merkel, 2021, das milde Klima, die gute Laune – und jetzt auch noch das: Du sollst nicht böllern! Das 11. Gebot tritt nach unserer Kenntnis ab sofort in Kraft. Uns bleibt wirklich nur das Tischfeuerwerk? Das fühlt sich so sinnlos an wie alkoholfreier Schnaps. Puff.

Aber es geht auch anders. Hier kommen zehn Vorschläge, wie man auch ohne Böller die ganze Silvesternacht böllern kann.

1. Brötchentüte

Das ist richtig alte Schule. Brötchen kaufen. Brötchen aufessen. Leere Tüte aufblasen. Bumm! Ohne jede Emission. Lautstärke je nach Erfahrung und Technik. Kann jeder, der Milch holen kann.

2. Türen knallen

Kann man das ganze Jahr üben. Aber Achtung: Vorher unbedingt die Türangeln prüfen! Alles fest? Ok. Dann Türen weit aufreißen, Schwung holen und wumms. Das knallt! Profis öffnen vorher alle Türen und Fenster. Zugluft bringt mehr noch mehr Wumms.

3. Fehlzündung

Es gibt eine krasse Möglichkeit, Ihr Auto richtig durchknallen zu lassen. Die "Active Sound Unit" erzeugt Fehlzündungen ohne Fehlzündungen. Auf Knopfdruck. Bumm! Nach dem Impf-Booster kommt jetzt der Sound-Booster für die knallharte Silvesternacht im Auto.

4. Methode Moon 1

Der Schlagzeuger der Band The Who, Keith Moon, war bekannt dafür, dass er für sein Leben gern Fernseher aus Hotelfenstern geworfen hat. Crash! Das können Sie auch! Verwenden Sie alte Röhrenfernseher. Das knallt mehr als diese neumodischen Flachbildschirme. Achtung: Vorher kurz checken, ob jemand auf der Straße unterwegs ist.

5. Methode Moon 2

Leihen Sie sich ein möglichst großes Schlagzeug aus, bauen Sie es in Ihrem Wohnzimmer auf. Wichtig sind viele Becken. Smash! Schauen Sie sich ein Video von Keith Moon an und versuchen Sie, seinen Stil zu kopieren. Ganz wichtig: hart und möglichst irre zuschlagen. Das knallt den Nachbarn die Trommelfelle weg.

6. Schampus

Der explosive Klassiker mit Stil. Besorgen Sie Champagner-Flaschen. Viele. Korken leicht anlockern, dann mit einem entschlossenen Daumendruck aus der Flasche befördern. Das knallt! Und die Gäste sind dankbar. Wer braucht nach ein paar Flaschen Schampus noch Böller?

7. Topfschlagen

Ja, so richtig elegant wirkt es nicht, wenn man im Silvester-Smoking oder dem kleinen Schwarzen mit dem Kochlöffel auf Kochtöpfe einprügelt. Aber schwierige Zeiten erfordern neue Lösungen. Trauen Sie sich! Deng, deng, deng! Bringt garantiert Stimmung in die Bude.

8. Stepptanz oder Flamenco

Das Geheimnis sind die Schuhe. Spezial-Absätze sorgen dafür, dass jeder Schritt und Tritt richtig gut knallt. Da freut sich das ganze Viertel. Funktioniert am besten auf nacktem Parkett.

9. Pistolenkrebs

Besorgen Sie sich einen Pistolenkrebs. Das ist das lauteste Tier der Welt. Mit seinem Greifarm erzeugt er einen Knall, der bis zu 200 Dezibel laut ist. Lauter als jeder Böller. Aber Vorsicht: Neben dem Knall werden ein Lichtblitz und Temperaturen von mehr als 4.700 Grad Celsius erzeugt. Diese kleinen Racker!

10. Doppelkorn

Knallt immer noch am dollsten.

Mit dem Jahr 2021 endet auch meine Boomer-Kolumne auf stern.de. Vielen Dank für Ihr Interesse, die vielen Mails und Kommentare! Der Boomer macht weiter. An anderer Stelle.