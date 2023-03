von Bernd Ziesemer Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius gilt schon jetzt als beste Besetzung seit Peter Struck. Die Bewährungsprobe kommt aber noch: der Umgang mit der Industrie.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger ist in seinen 32 langen Managerjahren im Düsseldorfer Rüstungskonzern schon sehr vielen Verteidigungsministern begegnet. Aber nur bei zweien von ihnen entdeckte der Bayer die "Handschlagqualitäten", die ihm besonders wichtig sind, wie er in einem stern-Interview verriet: bei dem früheren Amtsinhaber Peter Struck (2002 bis 2005) und seinem frischgebackenen Nachfolger Boris Pistorius. Viele Leute im Politbetrieb sehen in dem neuen Mann sogar eine Art Wiedergänger des kernigen Niedersachsen, der sich über seinen Tod hinaus einen legendären Ruf als letzter richtiger Entscheider im schwierigsten Ressort der Regierung bewahrt hat.