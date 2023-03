von Nico Fried Olaf Scholz hat mit Boris Pistorius eine gute Wahl getroffen, meint stern-Kolumnist Nico Fried. Doch was bedeutet der Aufstieg des Verteidigungsministers für den Kanzler? Ein Blick in die Vergangenheit sollte ihm eine Lehre sein.

Einen Monat hat Boris Pistorius gebraucht, um in Umfragen zum beliebtesten Politiker aufzusteigen. Der Verteidigungsminister, von Olaf Scholz als Ersatz für Christine Lambrecht nominiert, kommt gut an. Der letzte ähnlich populäre Minister in diesem Amt war Karl-Theodor zu Guttenberg. Der setzte die Wehrpflicht aus, verkleinerte die Bundeswehr und wollte damit Milliarden im Verteidigungsetat sparen. Boris Pistorius steht für ziemlich genau das Gegenteil. Kaum ernannt, hat er verkündet, dass 100 Milliarden Euro extra für die Bundeswehr nicht reichen. Dass man damit dieser Tage Publikumsliebling werden kann, sagt einiges aus über die Stimmung im Land.