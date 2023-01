von Andreas Hoidn-Borchers Jan Rosenkranz und Jonas Schulze Pals Boris Pistorius war schon Oberbürgermeister, Landesinnenminister und Partner der Altkanzlergattin. Nun macht Olaf Scholz den Niedersachsen zu seinem neuen Verteidigungsminister. Wer ist der Mann, der das schwere Erbe von Christine Lambrecht antritt?

Wer es mit Boris Pistorius zu tun bekommt, sollte zunächst mal eines wissen: Der Name ist lateinischer Herkunft und meint Bäcker, Müller. Er ist gar nicht so selten, kommt in Deutschland ein paar tausendmal vor, am meisten im Saarland, am allermeisten im Örtchen Püttlingen, dem Heimatort von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Ex-Verteidigungsministerin. Vielleicht war es also gar nicht der Kanzler, der ihn ausgewählt hat, sondern das Schicksal?

Sogar eine Waffe hat Pistorius schon mal in der Hand gehalten, auch damit geschossen. Gut, es war nur eine Schreckschusspistole und der Schuss ging auch nur in die Luft, aber vermutlich ist das mehr erlebte Waffenkenntnis, als seine Vorgängerin Christine Lambrecht bei Amtsantritt vorzuweisen hatte.