von Mascha Malburg Es passiert seit Jahren: Linksradikale fackeln Kabelschächte ab, Pendler warten genervt auf den Bahnsteigen – so erst kürzlich in Hamburg. Nur warum blockieren Linke ausgerechnet die Arbeiterklasse, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt?

Vor einer Woche brannten in Hamburg nachts drei Kabelschächte. Am nächsten Tag fielen etliche Züge aus, Reisende und Pendler warteten genervt auf den Bahnsteigen. Nun hat die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen: Sie verdächtigt hinter den Tätern eine kriminelle Vereinigung. Auf der linksradikalen Medienseite "Indymedia" war zuvor ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Warum aber legen Linksradikale überhaupt Bahngleise lahm, lassen, wenn man so will, das Proletariat auf den Zug zur Arbeit warten?

Was zunächst widersprüchlich scheint, hat in der militanten linken Szene Tradition: Brandanschläge auf Kabel der Bahn gibt es regelmäßig, seit Jahren. Sie treffen den Güterverkehr genauso wie ICE-Strecken oder die Berliner S-Bahn. Verhindern lassen sie sich kaum: Auch mithilfe der 2000 neuen Kameras, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgeschlagenen hat, wäre das weit verzweigte deutsche Schienennetz nicht lückenlos zu überwachen.

Auch ein Zaun böte vermutlich keine Abhilfe: Bei insgesamt 34.000 Kilometern Gleisanlagen hätte der eine Länge von beinahe dem doppelten Erdumfang.

Mit einem Anschlag auf die kritische Infrastruktur der Bahn lässt sich daher recht einfach und meist ohne erkennbare Spuren großer Schaden anrichten. Benzinkanister werden im Schutz der Dunkelheit mit Zeitzündern in Kabelschächten deponiert. Ist alles ausgebrannt, können kaum mehr Spuren gesichert werden. Täter werden so gut wie nie gefasst.

Katz und Mausspiel gegen die Staats- und Konzernmacht

Die Begründungen für die Anschläge fallen dabei recht unterschiedlich aus: Meist kann man sie in langen Pamphleten nachlesen, die anonym auf dem Internetblog "Indymedia" auftauchen oder Zeitungen zugespielt werden. Oft geht es darin gar nicht direkt gegen die Deutsche Bahn oder ihre Kunden, vielmehr sollen die Anschläge als Druckmittel oder Rache an der "Staatsmacht" fungieren: So legten 2020 Täter den Berliner S-Bahn-Ring lahm, um mit "zielgerichtetem Chaos" die Räumung eines linken Hausprojektes zu verhindern.

Dieses Jahr wiederum drohten die Verfasser eines Schreibens während des Strafprozesses gegen Leipziger Linksextremisten: "für jedes Jahr Knast, gibt es ab sofort 1 Million Sachschaden bundesweit!" Dieser lässt sich über Kabelbrände relativ schnell herbeiführen. Laut dem Verfassungsschutz verursachen Brandstiftungen politisch motivierter linker Straftäter an Fahrzeugen, Maschinen oder Infrastruktur jedes Jahr Sachschäden in Millionenhöhe.

Dass neben Baukränen von Immobilienfirmen oder Lagerhallen von großen Konzernen immer wieder auch Bahnverbindungen attackiert werden, begründen die Täter auch ideologisch: "Wenn wir den Kapitalismus abschaffen wollen, wieso nicht hier, bei der Infrastruktur, die ihn trägt, ansetzen?", fragen die Verfasser im aktuellen Bekennerschreiben aus Hamburg.

Dabei, so scheint es, hatten sie gar nicht geplant, die reisende Arbeiterklasse aufzuhalten. Im Detail erklären die Täter, dass sie allein Knotenpunkte des Güterverkehrs in Brand setzten: "Normalerweise rollt hier Tag und Nacht alle 10 Minuten ein Zug mit ausbeuterischen Waren entlang." Unter diese Definition fällt für die Verfasser quasi alles, was hier in Hamburg vom Wasser auf die Schiene gesetzt wird: Kohle und Eisenerz genauso wie Fast Fashion.

Dass wegen der Brände am nächsten Morgen auch etliche Personenzüge ausfielen, haben die Täter entweder nicht beabsichtigt – oder billigend in Kauf genommen. Schließlich sehen sich die "Revolutionär_innen (…) in der Verantwortung den Reichtum des globalen Nordens anzugreifen".

Auch die Deutsche Bahn wird zum Feind erklärt

Der Hamburger Hafen als Drehscheibe des globalen Handels ist immer wieder Ziel linksradikaler Angriffe, aber auch klimabewegten Protests. Neben der Blockade des abstrakten "neokolonialen" und "ausbeuterischen Systems" nennen die Täter diesmal aber auch die Deutsche Bahn als konkreten Feind: Ein Tochterunternehmen der DB beteiligt sich in Mexiko am Ausbau des "Tren Maya". Der Touri-Zug soll Urlauberinnen von den Stränden der Karibik zu den berühmten Stätten bringen – und bedroht dabei Natur und Dörfer. Die UN kritisierte das Projekt, Indigene protestierten. Mit dem Anschlag auf die Bahn wollen die Täter "Solidarität zeigen", so schreiben sie.

Bereits 2011 analysierte der "Spiegel": Statt wie einst einzelne Funktionsträger zu ermorden, habe sich die neue militante Linke offenbar auf die Infrastruktur der globalen Gesellschaft eingeschossen. Damals deponierten Linksradikale rund um Berlin achtzehn Benzinbehälter in Kabelschächten entlang von Bahngleisen – nur zwei explodierten, die Zündköpfe waren nass geworden und hatte versagt.

Dafür entbrannte eine Debatte über die neue linke Gefahr. Boris Rhein von der CDU tobte, die Täter seien verantwortungslose Fanatiker, die Bahnkunden als Geiseln nehmen. Die Bahn schrieb eine Belohnung von 100.000 Euro für Hinweise aus.

Wird die Szene radikaler?

Laut Verfassungsschutz wächst die linksradikale Szene, gut 10.000 Menschen in Deutschland stufte die Behörde im letzten Jahr als gewaltorientiert ein. Gleichzeitig geht die Zahl linksextremistisch motivierter Straftaten zurück – um rund 37,4 Prozent im Jahr 2022. Neben den regelmäßig verursachten hohen Schadenssummen durch Brandstiftungen oder Sachbeschädigungen besorgt den Verfassungsschutz auch eine Radikalisierung: Einzelne, eingeschworene Gruppen sind wieder bereit, körperliche Gewalt gegen Gegner einzusetzen – bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen. So prügelten Anfang des Jahres junge Deutsche in Budapest mit Totenschlägern auf mutmaßliche Rechtsextremisten ein.

Ähnliche Angriffe auf Neonazis wurden auch der Gruppe um Lina E. vorgeworfen, die Ende Mai in Dresden verurteilt wurde. Im Prozess wurde deutlich, dass der Staat inzwischen mit schärferen Mitteln gegen die linke Szene vorgeht: Lina E. wurden nicht die einzelnen Taten zur Last gelegt, sondern vor allem die Gründung einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 129 Strafgesetzbuch vorgeworfen – der gleiche Tatvorwurf, den jetzt die Generalbundesanwaltschaft nach den Brandanschlägen in Hamburg erhebt. Auch gegen die Letzte Generation wurde er bereits angewandt.

Ermittelt die Polizei wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, darf sie auch das Umfeld der Verdächtigen akribisch durchleuchten. Die Leipziger Szene klagte im Zuge der Ermittlungen gegen Lina E. über brutale Hausdurchsuchungen, Verwanzung und Repressionen. Der Leiter der "Sonderkommission Linx", die 2019 in Sachsen gegründet wurde, um den Linksextremismus einzudämmen, sieht durch diese neue Vorgehensweise Erfolge: "Die Szene operiert ein stückweit zurückhaltender."

Gleichzeitig warnen Kenner der Szene, junge Linke könnten sich durch die erlebte Brutalität der Staatsmacht radikalisieren.