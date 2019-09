In Brandenburg liefert sich die regierende SPD mit der AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position der stärksten Partei. Es wird vermutet, dass die rot-rote Regierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, ihre Mehrheit verlieren wird. Doch Woidke zeigte sich am Sonntagvormittag vor seinem Wahllokal in Forst optimistisch: "Meine Stimmung ist gut. Wir haben einen intensiven Wahlkampf geführt in Brandenburg. Und ich habe, nicht nur, was die Umfragen betrifft, sondern auch insgesamt ein sehr, sehr gutes Gefühl und glaube, dass wir heute Abend die Nase vorn haben werden." In Brandenburg sind etwa 2,1 Millionen Einwohner zur Wahl aufgerufen. Die Wahllokale sind von acht bis 18 Uhr geöffnet. Mit Auswirkungen auf die große Koalition in Berlin wird nicht gerechnet, sofern in Sachsen und in Brandenburg die CDU und die SPD weiterhin die Ministerpräsidenten in den beiden ostdeutschen Bundesländern stellen werden.