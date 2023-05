Das Ferienlager in Heidesee im Süden Brandenburgs, wo es zu dem rassistischen Vorfall kam

Rassismus in brandenburgischem Ferienlager: "Jeder von uns hatte Angst. Das waren Nazis, das war ganz klar"

von Johanna Jürgens Am vergangenen Wochenende gab es in einer Brandenburger Ferienanlage rassistische Übergriffe gegen Schülerinnen und Schüler aus Berlin, von denen einige einen Migrationshintergrund hatten. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz. Wie geht es den Berliner Jugendlichen nach dem Vorfall?

Zehntklässler einer Kreuzberger Schule fahren nach Brandenburg. Sie wollen in einer Jugendherberge für die anstehende Mathe-Abschlussprüfung lernen. Doch dann müssen sie mitten in der Nacht die Polizei rufen, Koffer packen, abreisen. Weil offenbar rechtsradikale Jugendliche sie rassistisch beleidigen, sie bedrohen, ihnen Angst einjagen.

Es gibt Vorfälle, die schockierend und berichtenswert sind – und es nicht einmal in die Lokalzeitung schaffen. Weil man betroffene Kinder schützen will, zum Beispiel. Oder weil sich schlicht niemand an die Presse wendet. Rassistische Bedrohungen auf Klassenfahrten oder Schulausflügen werden häufiger vorkommen, als von ihnen zu lesen ist.