Andreas Bovenschulte will am Sonntag Bremer Bürgermeister bleiben

Wie Andreas Bovenschulte in Bremen gegen Habecks Heiz-Gespenst um seine Wiederwahl kämpft

von Andreas Hoidn-Borchers Doch, doch, Bremen ist ein richtiges Bundesland, und am Sonntag wählen sie dort die Bürgerschaft. Noch nie hat dort ein Nicht-Sozialdemokrat regiert. Wer ist der Mann, der diese Tradition gerne fortsetzen würde – und nach 35 Jahren seine Jugendliebe wiederentdeckt hat?

Klären wir erst mal ein wenig Grundsätzliches über den von ihm regierten Flecken, bevor wir zu Andreas Bovenschulte persönlich kommen. Sein Bundesland ist kleiner als das Saarland, was etwas heißen will, sehr viel kleiner sogar, im klassischen Umrechnungsmaßstab: Es passt mit seinen 420 Quadratkilometern sechs Mal ins Saarland. Bremen ist also wirklich ausgesprochen klein.

Trotzdem werden über die Hansestadt im Bundeslandrang keine Zwergstaatenwitze gerissen wie über das Saarland, was womöglich daran liegt, dass niemand vom Bremer Bundeslanddasein weiß, wenn dort nicht gerade Landtagswahlen sind und die Öffentlich-Rechtlichen dem Rest der Republik – 99,19 Prozent – den Fernsehsonntagabend mit Sondersendungen und Berliner Runden verderben.