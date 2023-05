von Nele Spandick In Bremen sind die Wahlergebnisse erneut enttäuschend für die Grünen. Es zeigt sich immer wieder dasselbe Problem: Die Partei findet keinen Umgang mit Kritik.

Was ist grün und stinkt nach Fisch? Bremen nisch. Das ist nach diesem Wochenende klar. Lange hatte es in den Umfragen sehr gut ausgesehen für die Grünen. Am Ende holten sie trotzdem nur 11,9 Prozent, verloren 5,5 Prozentpunkte. Und nun gucken alle nach Berlin und fragen: Was heißt das für die Grünen insgesamt? Vorsitzender Omid Nouripour bleibt am Montag gelassen: "Es ist relativ deutlich abzusehen, dass sehr vieles, was dieses Wahlergebnis geprägt hat, auch landespolitisch war und Bremen betrifft."