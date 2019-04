Der Brexit zieht sich hin – nicht nur für Großbritannien, auch für die EU wird der angestrebte Austritt der Briten zum Ärgernis. Trotzdem ist den Staats- und Regierungschefs das Lachen noch nicht vollständig vergangen. Zu Beginn der Sitzung in Brüssel am Mittwochabend, bei der eine erneute Verschiebung des Brexit beschlossen wurde, konnte jedenfalls erst einmal herzlich gekichert werden. Und das, obwohl bei dem Thema eigentlich niemandem mehr zum Lachen zumute ist.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May amüsierten sich köstlich über etwas, das auf Merkels Tablet zu sehen war. Ein Video zeigt, wie Merkel ihr Tablet herumreicht und damit auch bei den anderen Gipfelteilnehmern für ein Schmunzeln sorgt.

Brexit-Gipfel: Merkel und May im Partnerlook

Schnell wurde im Netz darüber spekuliert, was denn da so lustig sein könne. Und auch das Outfit der beiden Frauen wurde diskutiert –Merkel und May waren im Partnerlook erschienen, in leuchtendem Blau, der Farbe Europas.

Auf dem Rücken tragen beide zwölf goldene Sterne. pic.twitter.com/nOWCykQWBb — Martin Motzkau (@MartinMotzkau) April 10, 2019

Der Wettbewerb für die Bildunterschrift ist eröffnet.



"Guck mal. Da steht das Datum, wann der Brexit wirklich stattfindet.." https://t.co/fbLW6CanzH — ThomasWalde (@ThomasWalde) April 10, 2019

Die ähnliche Kleidung war es schließlich auch, die für die große Erheiterung sorgte. Schon am frühen Nachmittag hatten beide – zufälligerweise zur gleichen Zeit – in diesem Outfit den Abgeordneten ihrer Parlamente in Berlin und London Rede und Antwort gestanden.

Ein Foto, das diese beiden Auftritte nebeneinander zeigt, war der "Eisbrecher" zum Auftakt der schwierigen Brexit-Sitzung in Brüssel. Merkel zeigte nach Angaben aus ihrer Delegation eine auf Twitter verbreitete Nachricht mit der Aufnahme auf ihrem Tablet zuerst May, dann auch EU-Ratspräsident Donald Tusk und anderen Kollegen – und sorgte damit für großes Gelächter.

#May und #Merkel zeitgleich in London und Berlin, bevor sie wieder gemeinsam in Brüssel eine Brexit-Krimi-Nacht durchmachen. @phoenix_de pic.twitter.com/aezOzrSKOo — Kristina Dunz (@WaltrautDunz) April 10, 2019

May beriet mit den 27 anderen Staats- und Regierungschefs anschließend eine gute Stunde. Dann ging es ohne sie weiter. Am Ende des Gipfels stand ein erneuter Kompromiss: Die Frist für den Brexit wrd zum dritten Mal verschoben, aktueller Stichtag ist nun der 31. Oktober.

