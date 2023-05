von Nico Fried Die linke Hand des Kanzlers ruht gern auf seinem Bauch. Was hat es damit auf sich? stern-Kolumnist Nico Fried findet Olaf Scholz' Geste passt in ihrer Kargheit zur sonstigen Kommunikation des Bundeskanzlers.

Olaf Scholz legt gern die linke Hand auf seinen Bauch. Vor allem, wenn er fotografiert wird. Die Hand landet dann in etwa auf der Höhe des geschlossenen Sakkoknopfes. Bei seinem jüngsten Besuch in Estland war das wieder gut zu beobachten: Scholz stand neben Premierministerin Kaja Kallas und hatte die linke Hand vor dem Bauch. Er ging mit Kallas durch die hübschen Straßen der Altstadt von Tallinn und hatte die linke Hand vor dem Bauch. Er begrüßte mit Kallas die Kollegen aus Litauen und Lettland und hatte die linke Hand vor dem Bauch. Es sieht immer ein bisschen steif aus, fast so, als habe der Kanzler nach Heilung einer Fraktur zwar die Schlinge abgelegt, aber den Arm vergessen.