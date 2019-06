Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Donnerstag ungeachtet eines neuen Zitteranfalls zum G20-Gipfel nach Japan aufgebrochen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte unmittelbar nach einem erneuten Vorfall am Donnerstagvormittag, dass es der Kanzlerin gut ginge. Bei dem Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sollen Lösungen für das weltweite Wirtschafts- und Finanzsystem diskutiert und gemeinsame Zukunftsziele formuliert werden, auch für die Klima- und Umweltpolitik sowie für Frauenrechte. Die Bundesregierung hat Erwartungen auf eine gemeinsame G20-Erklärung zu strittigen Themen wie Klima und Handel gedämpft. Man werde jedoch für eine "möglichst harte Sprache" bei beiden Themen in der Erklärung der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Japan kämpfen, sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin. Ein Schwerpunkt werde in den Beratungen darauf liegen, die USA dazu zu bewegen, die Arbeit der Welthandelsorganisation nicht zu torpedieren. Die Staats- und Regierungschefs würden zudem die Einigung der G20-Finanzminister zu einer Mindestbesteuerung für Digitalunternehmen besprechen. Dies sei "ein sehr guter erster Schritt". Endgültige Beschlüsse strebe man in diesem Bereich Ende 2020 an.