(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag am Gewerkschaftstag der IG Metall in Nürnberg: "Ich bin, wie Millionen Menschen in Deutschland, schockiert und bedrückt von dem Verbrechen, das gestern in Halle verübt worden ist. Zwei Menschen sind ermordet worden - unbegreiflich - an einem friedlichen Mittag in der Nähe einer Synagoge, in der jüdische Mitbürger eines ihrer höchsten Feste, Jom Kippur, feierten. [...] Und ich habe es gestern in Berlin an der Neuen Synagoge gesagt und ich wiederhole es hier: Wir sind froh, über jede Synagoge, über jede jüdische Gemeinde und über all jüdisches Leben in unserem Land. [...] Und das heißt zuallererst - und als das stehe ich ja hier vor Ihnen -, dass die Repräsentanten des Rechtsstaates alle Mittel des Rechtsstaates nutzen müssen, um gegen Hass, Gewalt und Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Und da gibt es keinerlei Toleranz. Und das heißt parallel, dass wir den Anfängen wehren müssen. Und das bedeutet, dass wir aufpassen müssen, schon bei der Sprache, denn sehr oft kann es passieren, dass aus Worten Taten werden. Doch das muss unterbunden werden. [...] Das heißt, dass wir parallel in Prävention und politische Bildung investieren müssen. Wir müssen einen respektvollen, und bei allen Meinungsunterschieden offenen Diskurs pflegen, der auf den Werten unseres Grundgesetzes fußt. Hass, Rassismus und Antisemitismus dürfen keinen Platz in unserem Land haben. Und neben der Konsequenz unseres Rechtsstaats kann diesem Ziel nichts besser dienen, als ein vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement. Denn gegen Vorurteile und Hass aufzustehen, für Respekt und Toleranz einzustehen, in Vereinen. Freiwilligendiensten und anderen Initiativen mitzuwirken, das macht uns als Gesellschaft stark."