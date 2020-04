Sehen Sie im Video: Bundeskanzlerin Merkel (CDU) spricht sich für klimafreundlichere Wirtschaft aus.





Mal wieder ein Novum in den politischen Abläufen: Wegen der Corona-Pandemie spielte sich der 11. "Petersberger Klimadialog" am Dienstag weitgehend über digitale Hilfsmittel ab. Bundesumweltministerin Svenja Schulze war gewissermaßen die Gastgeberin. Nach Angaben ihres Hauses wollten sich unter anderem Minister aus rund 30 Ländern zuschalten. Und auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach, genau wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, die, in eher mäßiger Übertragungsqualität, für einen klimafreundlichen Neustart der Wirtschaft nach der Corona-Krise plädierte. "Lassen Sie mich noch einmal sagen, es wird jetzt eine schwierige Verteilungsdiskussion geben, wenn wir die wirtschaftlichen Schäden, die die Corona-Pandemie in unseren jeweiligen Haushalten mit sich gebracht hat, anschauen. Umso wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, immer den Klimaschutz ganz fest im Blick zu haben und deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen, sondern dass wir in zukunftsfähige Technologien investieren." Merkel stellte sich zudem hinter das Ziel der EU-Kommission für eine stärkere Reduktion des Treibhausgas-Ausstoßes bis 2030. Der Klimaschutz bleibe international weiter eine zentrale Herausforderung "Und deshalb ist es weiter unsere Aufgabe, mit aller Ernsthaftigkeit und Leidenschaft die Verantwortung..., haben wir die Verantwortung, das Klimaabkommen von Paris umzusetzen." So eigenwillig das Format: Immerhin gab es den zweitägigen, internationalen Austausch zum Thema überhaupt. Die Klimakonferenz COP 26 wurde hingegen gleich ganz auf das kommende Jahr verschoben.