Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen verschärfen mehrere Bundesländer ihre Corona -Beschränkungen mit Blick auf den Jahreswechsel. Das bundesweit derzeit am stärksten betroffene Sachsen will bereits ab kommendem Montag auch Schulen, Kitas, Horte und viele Geschäfte schließen, weitere Länder wollen vorgesehene Lockerungen vor allem an Silvester kippen. Hintergrund der neuen Maßnahmen ist, dass die Infektionszahlen in Deutschland auf hohem Niveau bleiben - trotz Schließung zahlreicher Einrichtungen in einem Teil-Lockdown seit Anfang November. Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina empfiehlt einen harten Lockdown - von Heiligabend bis 10. Januar sollten alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs bundesweit schließen. Homeoffice müsse, wo möglich, die Regel sein, soziale Kontakte seien auf einen sehr eng begrenzten Kreis zu reduzieren. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Montag laut Teilnehmern in der Unionsfraktion betont, man komme mit den bisherigen Maßnahmen nicht von den hohen Infektionszahlen herunter. Ob sie mit den Ministerpräsidenten vor Weihnachten erneut über die Lage und mögliche neue Maßnahmen beraten wird, ist unklar - bisher ist das nächste Gespräch für den 4. Januar geplant.