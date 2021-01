Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt am 15. Januar 2021 angesichts der Corona-Pandemie in Deutschland: "Diese Entwicklung veranlasst mich heute zu dem Schritt, gemeinsam mit dem Präsidenten der BDA und dem Vorsitzenden des DGB, an alle Menschen in Deutschland zu appellieren: Wir müssen auch die Kontakte, wo irgend möglich, am Arbeitsplatz reduzieren. Weniger ist mehr, gerade in diesen Tagen. Und unser Aufruf an alle Beschäftigten, wenn sie die Möglichkeit haben und es bisher noch nicht tun, arbeiten Sie im Homeoffice, gehen Sie nicht ins Büro, wenn Sie nicht zwingend müssen. Jede Fahrt zur Arbeit in der S-Bahn oder im Bus, die vermieden werden kann, hilft. Und vergessen wir nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem stemmen in diesen Wochen eine wirklich übergroße Belastung. Und die können nicht zu Hause bleiben. Zeigen wir nicht mit dem Finger auf die anderen, tun wir selbst, was getan werden muss. Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung für die gesamte Gesellschaft. Vielen Dank."