Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach Informationen des stern eine für Donnerstag geplante Reise in die Ukraine kurzfristig aus Sicherheitsgründen abgesagt. Grund war eine Empfehlung der relevanten Nachrichtendienste und Behörden. Steinmeier wollte am Mittwoch starten und am Donnerstag in Kiew eintreffen.

Steinmeier war im April von Ukraine ausgeladen worden

Es wäre Steinmeiers erste Reise in die Ukraine gewesen, nachdem er vor einer ursprünglich im April geplanten Reise von der ukrainischen Seite ausgeladen worden war. Der Vorfall hatte das ukrainisch-deutsche Verhältnis stark belastet. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz verzichtete unter Verweis auf die Ausladung Steinmeiers lange auf eine Reise nach Kiew. Präsident Wolodymir Selenski und Steinmeier telefonierten später miteinander. Dabei sprach Selenski eine neue Einladung an Steinmeier aus. Die jetzt geplante Reise soll zeitnah nachgeholt werden.