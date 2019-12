Nach dem Bundestag gab auch der Bundesrat grünes Licht zum Klimapaket der Bundesregierung. Zur Abstimmung stand ein Kompromiss, der im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat ausgehandelt wurde. Dabei geht es um Steuer-Regelungen einschließlich der Verbilligung der Fernbahn-Tickets. Indirekt damit verbunden ist , dass die CO2-Abgabe auf Sprit, Gas und Heizöl höher ausfällt als zunächst geplant. Der Liter Sprit und Heizöl wird damit ab 2021 zwischen sieben und acht Cent teurer. Die Bundesregierung hat im Zuge des Kompromisses mit den Ländern zugesagt, dies in einem neuen Gesetzesverfahren umzusetzen. Im Gegenzug steigt die Steuerentlastung für Fernpendler. Ein Durchschnittshaushalt soll zudem für Strom ebenfalls ab 2021 zunächst etwa 60 Euro pro Jahr weniger zahlen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU sprach von einem guten Ergebnis für Deutschland: "Während wir in Madrid kaum einen Durchbruch erzielt haben bei einer Klimakonferenz, schafft Deutschland Fakten für einen besseren Klimaschutz. Und zwar so, dass es in einer ganz großen demokratischen Willensbildung stattgefunden hat. Das ist das Wichtigste dabei. Es gibt keine Klimablockade, sondern es gibt eine Klimaentscheidung für unser Land." Zufriedenheit auch beim Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann von den Grünen: "Wir haben noch einmal erreicht, dass der Einstiegspreis der CO2-Bepreisung sich fast verdreifacht hat, damit wirksam werden kann. Das ist erst einmal ein wichtiger und großer Erfolg. Wir haben erreicht, dass das, was jetzt tatsächlich zusätzlich an CO2-Bepreisung kommt, an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließt." Der Bundesrat billigte auch die Förderung der Dämmung und Sanierung von Häusern und Wohnungen über die Steuern. Dazu kommen die bereits beschlossene Erhöhung der Flugsteuer, die Kaufprämien für Elektro-Autos, die zusätzlichen Milliarden für Bahnen und Busse sowie Prämien für den Austausch alter Öl-Heizungen. Dies soll zusammen dafür sorgen, dass Deutschland bis 2030 eine CO2-Einsparung von 55 Prozent im Vergleich zu 1990 erreicht.