Der CDU-Politiker Detlef Seif hat den AfD-Abgeordneten Gottfried Curio im Bundestag hart attackiert. Er bezeichnete ihn unter anderem als geistigen Brandstifter – und handelte sich daraufhin Kritik der Bundestagsvizepräsidentin ein.

Der Unionsabgeordnete Detlef Seif hat den AfD-Abgeordneten Gottfried Curio im Bundestag als geistigen Brandstifter bezeichnet. "Sie sind ein kommunikativer Messerstecher und Terrorist", sagte der CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen am Mittwoch während einer Plenardebatte zu Migration und Innerer Sicherheit. Er fügte hinzu: "Ich weiß nicht, ob Sie merken, dass das, was Sie hier ins Land streuen, ein vergiftetes Klima produziert. Sie sind Brandstifter für das, was andere hinterher mit Messer und Pistolen ausführen."

Für seine Verbalattacke musste der Unionspolitiker anschließend Kritik von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau einstecken. Sie forderte ihn auf, "sich zu mäßigen, wenn es um die Bezeichnung oder Charakterisierung von anderen Abgeordneten geht – das heißt, sich einer parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleißigen".