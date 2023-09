Bundesfinanzminister Christian Lindner spielt in seiner Rede im Deutschen Bundestag auf die Augenklappe von Olaf Scholz an. Und sorgt dabei auch beim Bundeskanzler für Schmunzeln.

Das aktuelle Erscheinungsbild von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der wegen einer Sportverletzung eine Klappe über dem rechten Auge tragen muss, hat die Koalitionspartner zu freundlichem Spott angeregt. So wies FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag zu Beginn seiner Haushaltsrede im Bundestag darauf hin, dass er "auch ein ungewöhnliches Gesicht im Plenarsaal" erblickt habe. "Das Sehfeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig etwas nach rechts begrenzt", fügte Lindner hinzu – und spielte darauf an, dass die Klappe womöglich den Blick des Kanzlers auf die rechts im Saal sitzende AfD-Fraktion behindere. "Vielleicht findet er ja demokratischen Trost darin", sagte der Finanzminister. Scholz selbst scheint die Situation aber gelassen zu nehmen. "Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!", schrieb er in den sozialen Netzwerken und fügte hinzu: "Wer den Schaden hat ... Bin gespannt auf die Memes."

Augenklappe des Kanzlers sorgt für Aufsehen

Auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) äußerte sich zum Verletzungspech des Kanzlers – und zu seinem ungewohnten Aussehen. "Ich finde, es sieht schon bedrohlich aus", sagte Habeck am Montagabend bei einer Veranstaltung des stern über das Erscheinungsbild des Kanzlers. Zunächst habe er das Augenklappen-Foto von Scholz für einen Scherz gehalten: "Zuerst dachte ich, es ist eine Collage und soll witzig sein." Er habe dem Kanzler dann gesimst, sagte Habeck. "Ich habe ihm gute Genesung gewünscht, aber ich habe nicht danach gefragt, was hinter der Augenklappe los ist." Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, es gehe dem Kanzler den Umständen entsprechend gut. "Er war [...] ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus." Das Foto habe man veröffentlicht, "damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht".

Scholz verletzte sich bei Sportunfall

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat Kanzler Olaf Scholz nach dessen Unfall beim Joggen gute Besserung gewünscht. Er wolle dem Bundeskanzler auch im Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion "gute und schnelle Genesung wünschen nach seinem Sportunfall am Wochenende", sagte Merz, der auch CDU-Vorsitzender ist, am Montag vor der ersten Sitzung der Unionsfraktion nach der parlamentarischen Sommerpause in Berlin. Er ergänzte: "Ich habe es ihm auch schon persönlich gesagt. Aber ich möchte es gerne auch noch einmal von dieser Stelle aus sagen: Gute Besserung." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schloss sich den Genesungswünschen an.

Der 65-jährige Scholz war am Wochenende beim Joggen gestürzt. Nach seinem Sturz trägt der Kanzler wegen seiner Gesichtsverletzungen eine schwarze Augenklappe über dem rechten Auge.