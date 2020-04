Sehen Sie im Video, wie kontrovers im Bundestag über die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie diskutiert wurde.

Christian Lindner, FDP-Fraktionschef ("Aber die Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Zustandes insgesamt und die Zweifel an der Geeignetheit einzelner Maßnahmen sind ebenfalls gewachsen. Und weil die Zweifel gewachsen sind, Frau Bundeskanzlerin, endet heute auch die große Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements.") O-ton Alexander Gauland, AfD-Fraktionschef ("Die Quarantänemaßnahmen laufen längst selbst organisiert. Der Staat ist dabei weitgehend überflüssig. Es wird also Zeit, die Beschränkung der Grundrechte zu lockern und die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung der Bürger zu überführen. Das kann natürlich nur mit Augenmaß und Intelligenz funktionieren.") O-ton Ralph Brinkhaus, Unions-Fraktionschef ("Ich treffe nicht nur eine Entscheidung für mich in der Pandemie, sondern ich treffe auch eine Entscheidung für die Schwächeren, die sich nicht wehren können, die diese Freiheit nicht haben. Das ist der COPD-Kranke, der zu Hause liegt, das ist der ältere Mensch, der nicht besucht werden kann und das sind viele, viele andere Einschränkungen. Und deswegen ist mir das viel zu eindimensional, immer das große Lied der individuellen Freiheit zu singen, Herr Lindner, sondern wir müssen uns auch mal mit den Menschen beschäftigen, die diese Freiheit in dieser Pandemie nicht haben. Und wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir durch unsere eigenen Freiheitsrechte nicht andere Menschen in dieser Freiheit einschränken, das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu.") O-ton Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef ("Wir müssen zurzeit auf die aktuelle Krise reagieren, aber bereits darüber nachdenken: was werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten tun, um sozusagen den Motor wieder anlaufen zu lassen? Und dann erlebe ich manche alte, altmodische Diskussion der Steuersenkung. Da frage ich mich manchmal: In welcher Welt leben diejenigen, die diese Frage ansprechen? Weil nämlich die Menschen sich zurzeit überhaupt nicht die Frage stellen, können Sie vielleicht mit einer kleineren Einkommensteuer besser über die Runden kommen? Sondern die fragen: Habe ich noch Arbeit, um überhaupt Einkommensteuer zahlen zu können?") O-ton Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef ("Deshalb will ich auch ganz klar sagen, dass ich das als eine Frechheit ansehe, wenn die Union in dieser Situation versucht, die Grundrente zu versenken. Sie haben schon die Ursprungsidee von Herrn Heil über die Monate immer mehr verwässert. Und ich sage Ihnen: Es ist ganz einfach schäbig, bei den Kassiererinnen, Pflegekräften und Logistikern zu applaudieren und dann gegen die Grundrente zu sein. Was glauben Sie denn, wer die Grundrente bekommt?") O-ton Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionschef ("Hören Sie auf, einen vernünftigen Recovery Fonds mit entsprechend einem vernünftigen Wiederaufbaufonds mit entsprechendem Volumen zu blockieren. Nämlich das ist das, was wir dringend brauchen, um die Europäische Union zusammenzuhalten und zwar in unserem ureigensten Interesse. Allein VW bezieht cirka 20.000 unterschiedliche Teiletypen aus Norditalien. Deshalb ist es unser ureigenstes Interesse, dass die Europäische Union zusammengehalten wird. Deshalb verschanzen Sie sich nicht hinter fadenscheinigen rechtlichen Argumenten.")