Gut vier Monate liegt die Bundestagswahl inzwischen zurück. Nach geplatzten Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition, versuchen SPD und CDU/CSU eine erneute GroKo auf den Weg zu bringen. Der Bundestag indes will nach einer dreimonatigen Übergangsregelung an diesem Mittwoch (13 Uhr) neue Ausschüsse einsetzen. Bisher gab es lediglich einen sogenannten Hauptausschuss, in dem anstehende Entscheidungen diskutiert wurden. Da sich die Ausschüsse an den Zuschnitten der Bundesministerien ausrichten und es noch keine neue Regierung gibt, könnte sich noch einiges ändern.

Die Vorsitzenden der Ausschüsse sollen erst in der nächsten Sitzungswoche Ende Januar eingesetzt werden. Hier ist besonders interessant, welchen Vorsitz die AfD bekommen wird. Ginge die SPD erneut in eine große Koalition mit der Union, wäre sie größte Oppositionsfraktion. Damit stünde ihr nach den bisherigen Gepflogenheiten der Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss zu.

Daneben befassen sich die Abgeordneten zudem mit Restriktionen im Außenhandel mit Nordkorea. Auch steht eine Befragung der Bundesregierung auf der Tagesordnung.

