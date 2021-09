Sehen Sie im Video: Merkel zeigt sich bei ihrer letzten Rede im Bundestag angriffslustig.









Angela Merkel, Bundeskanzlerin: "In weniger als drei Wochen ist Bundestagswahl. Sie ist eine besondere Wahl. Nicht nur, weil sich erstmals seit 1949 kein amtierender Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin um die Wiederwahl bewirbt. Sondern es ist auch eine besondere Wahl, weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist. Und es ist nicht egal, wer dieses Land regiert. Die Bürgerinnen und Bürger haben in wenigen Tagen die Wahl, entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt. Sag ja, nur die Wahrheit. Oder eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung, eine Bundesregierung, die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft führt. Dabei geht es wahrlich nicht allein um die Außenpolitik, die NATO und Europa. Meine Güte, was für eine Aufregung! Ich bin seit 30 Jahren, über 30 Jahre Mitglied dieses Deutschen Bundestages und ich weiß nicht wo, wenn nicht hier solche Fragen diskutiert werden müssen. Das ist die Herzkammer der Demokratie. Natürlich war und ist niemand von uns beim Impfen in irgendeiner Form ein Versuchskaninchen. Niemand, weder Olaf Scholz noch ich und auch sonst."

