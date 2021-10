Wie viele Abgeordnete sitzen dort? Welche Berufsgruppe ist am stärksten vertreten? Und wie alt ist das jüngste Mitglied? Testen Sie Ihr Wissen über die neue Volksvertretung in Berlin.

Die ökologische Krise ist die große Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts. Nicht alle Menschen fühlen sich von uns vertreten, das wissen wir. Jedes Grundschulkind muss vor seiner Einschulung der deutschen Sprache mächtig sein. Nach 16 Jahren tritt Angela Merkel nicht mehr als Bundeskanzlerin an. Die Welt um uns herum ist verrückt geworden. Deshalb sehnen wir uns nach einem normalen Leben. Mehr German Mut für mehr Klima­schutz und mehr nachhaltige Entwicklung. Freie Fahrt für Kinder in Bussen und Bahnen im Nahverkehr. Wir wollen Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern. Wir wollen eine umfassende Strategie gegen Einsamkeit entwickeln – in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Unser Ziel ist, die Sichtbarkeit der Ostdeutschen in allen Bereichen zu erhöhen. Wer gendern mag, soll gendern. Gutes Leben besteht aus mehr als Arbeit. Man muss unsere Profis nur machen lassen, dann haben alle etwas davon! Wir fordern eine kontrollierte Freigabe von Cannabis.

Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Menschenrecht. Wir wollen bis 2025 in Deutschland einen konkurrenzfähigen Quantencomputer bauen. Wir schauen nicht von oben auf andere herab. Mehr Posten für den Osten. Der Anstieg der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen. Wir sehen Angeln als wichtige Naturver­bundenheit.

Wir sehen Angeln als wichtige Naturver­bundenheit.

Unser Anspruch ist, dass jedes Kind schwimmen lernen kann.

Wir stehen für eine Null-Toleranz-Strategie gegen Clans.

Games sind Kulturgut.

Toiletten und Klassenräume sind dreckig.

Das Klima ist per se nicht schutzfähig.

Der Umgang der Großeltern mit ihren Enkelkindern kann für das Kindeswohl von entschei­dender Bedeutung sein. Der Verbrennungsmotor hat keine Zukunft. Das seelische Wohl aller Bürger*innen ist so wichtig wie die materielle Versorgung. Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote sind weder progressiv noch nachhaltig. Auch wir möchten Menschen in Not helfen. Wer Vermögen besitzt, kann sich vor Hitze, Trockenheit und Überschwemmung in Sicherheit bringen. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut – sie muss durch Arbeit, Integration, Spracherwerb und ein Bekenntnis zu unseren Werten verdient werden. Die menschliche Spezies besteht aus zwei Geschlechtern, dem männlichen und dem weiblichen. Ach herjee!

Deutschland hat eine neue Volksvertretung: Einen Monat nach der Bundestagswahl ist die am 26. September neu gewählte Abgeordnetenversammlung erstmals in Berlin zusammengetreten. Der bisherige Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eröffnete die Sitzung als dienstältestes Bundestagsmitglied. Auf seiner konstituierenden Sitzung wählte der Bundestag Schäubles Nachfolgerin an der Spitze des hohen Hauses, vergab die Stellvertreterposten und beschloss auch eine neue Geschäftsordnung, in der das bisherige Regelwerk weitgehend übernommen wurde.

Mit der konstituierenden Sitzung des Bundestages endete gemäß Artikel 69 des Grundgesetzes die Amtszeit der bisherigen schwarz-roten Bundesregierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Ministerinnen und Minister sind nach ihrer Entlassung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstagnachmittag in Schloss Bellevue nur noch geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung gebildet wurde und die Regierungsgeschäfte übernehmen kann. Nach jetziger Planung von SPD, Grünen und FDP soll das in der Woche ab dem 6. Dezember geschehen. Das bedeutet, dass Deutschland voraussichtlich etwa sechs Wochen lang eine geschäftsführende Regierung haben wird.

Der neue Bundestag unterscheidet sich sowohl in seiner Größe, als auch in seiner Zusammensetzung in Hinblick auf Alter und Geschlecht der Abgeordneten vom alten Parlament. So ist er im Schnitt zwei Jahre jünger als sein Vorgänger und hat einen größeren Frauenanteil, wie aus der Statistik des Bundeswahlleiters hervorgeht. Bei der Verteilung der Berufe hat sich hingegen nicht viel geändert.

Im Quiz können Sie herausfinden, ob Sie gut über den neuen Bundestag informiert sind – und vielleicht auch noch etwas über das Parlament und seine Beschaffenheit lernen. Viel Spaß dabei!