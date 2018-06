Begrüßungsszenen am Bahnhof von München aus dem Jahr 2015. Seit März 2016 ist der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ausgesetzt. Ab dem 1. August soll Ehepartnern, minderjährigen Kindern und Eltern von Minderjährigen der Nachzug wieder ermöglicht werden. Aus humanitären Gründen. Und nur für 1000 Personen pro Monat. Am Donnerstag hat Bundesinnenminister Horst Seehofer den entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Die hohe Zahl von Asylsuchenden stelle Deutschland weiter vor erhebliche Herausforderungen, sagte Seehofer. Die Integrationsfähigkeit des Landes dürfe nicht überfordert werden. "Und ich denke, die Regelung des Familiennachzugs bei subsidiär Schutzberechtigten ist ein verantwortungsvoller Kompromiss zwischen dieser Aufnahmefähigkeit der Bundesrepublik Deutschland einerseits, unseren humanitären Verpflichtungen andererseits, aber auch den Interessen der Schutzberechtigten." Die AfD lehnt den Familien-Nachzug kategorisch ab. Das deutsche Recht sei naiv und könne leicht ausgenutzt werden, sagte der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann. Dadurch könnten ganze Großfamilien einwandern: "Zur Beruhigung der Wähler sagen Sie, dass nur tausend im Monat kommen, bloß tausend, weil, wie Sie wörtlich sagen, nur so die Integration gelingen kann. Doch gleichzeitig strömen über Hintertreppen bereits Hunderttausende per Familiennachzug nach Deutschland. Allein im Jahr 2017 waren es 118.000. Diese berufen sich nur auf andere Schutzregelungen, dürfen dann massenhaft ins Land." Kritik kam auch von den anderen Oppositionsparteien. Die Grünen-Abgeordnete Luise Amtsberg sieht die Grundrechte in Gefahr: "Indem sie ein Grundrecht auf 1000 Menschen pro Monat kontingentieren, verändern Sie auch den Charakter des Grundgesetzes. Sie verwandeln ein zentrales Grundrecht in ein Gnadenrecht, in ein Recht, das eben nicht mehr universell gilt, sondern eben für wenige, einige Ausnahmen, und da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen." Der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Zu den wichtigen humanitären Gründen bei der Auswahl der Berechtigten gehört etwa, dass die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft seit langer Zeit nicht möglich war. Außerdem wenn ein minderjähriges Kind betroffen ist oder Leben oder Freiheit der Angehörigen ernsthaft gefährdet sind.