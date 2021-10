Wie viele Abgeordnete sitzen im neuen Bundestag? Welche Berufsgruppe ist am stärksten vertreten? Und wie alt ist das jüngste Mitglied? Testen Sie Ihr Wissen über die Volksvertretung in Berlin.

Wie gut kennen Sie den neuen Deutschen Bundestag?

Testen Sie hier Ihr Wissen über die neue Volksvertretung in Berlin. Zum Aufwärmen eine eher leichte Frage: In welchem historischen Berliner Gebäude hat der neue Bundestag wie auch seine Vorgänger seit 1999 seinen Sitz?

Wie viele Abgeordnete sitzen im neuen Bundestag?

Wie alt ist die oder der jüngste Abgeordnete im neuen Bundestag?

Und wer ist die oder der älteste Bundestagsabgeordnete?

Der wievielte Deutsche Bundestag ist die neue Abgeordnetenversammlung?

Wie ist das Durchschnittsalter der Angehörigen des neuen Bundestages?



Wie viele Frauen gehören dem neuen Bundestag an?



Wer ist diese Frau?

Welche Berufsgruppe ist am stärksten im neuen Parlament vertreten?



Der Abgeordnete Stefan Seidler ist der einzige Vertreter seiner Partei im Bundestag. Welcher Partei gehört er an?



Na, das war aber nix! Wie gut, dass Sie bei diesem Quiz mitgemacht haben. Jetzt wissen Sie sicherlich besser über den 20. Deutschen Bundestag Bescheid.

Nicht übel! Sie kennen sich mit dem neuen Bundestag schon ganz gut aus und konnten trotzdem noch ein paar Dinge hinzulernen.

Bravo! Sie kennen sich mit Ihrer neuen politischen Vertretung in Berlin sehr gut aus!



Deutschland hat eine neue Volksvertretung: Einen Monat nach der Bundestagswahl ist die am 26. September neu gewählte Abgeordnetenversammlung erstmals in Berlin zusammengetreten. Der bisherige Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eröffnete die Sitzung als dienstältestes Bundestagsmitglied. Auf seiner konstituierenden Sitzung wählte der Bundestag Schäubles Nachfolgerin an der Spitze des hohen Hauses, vergab die Stellvertreterposten und beschloss auch eine neue Geschäftsordnung, in der das bisherige Regelwerk weitgehend übernommen wurde.

Mit der konstituierenden Sitzung des Bundestages endete gemäß Artikel 69 des Grundgesetzes die Amtszeit der bisherigen schwarz-roten Bundesregierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Ministerinnen und Minister sind nach ihrer Entlassung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstagnachmittag in Schloss Bellevue nur noch geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung gebildet wurde und die Regierungsgeschäfte übernehmen kann. Nach jetziger Planung von SPD, Grünen und FDP soll das in der Woche ab dem 6. Dezember geschehen. Das bedeutet, dass Deutschland voraussichtlich etwa sechs Wochen lang eine geschäftsführende Regierung haben wird.

Testen Sie Ihr Wissen!

Der neue Bundestag unterscheidet sich sowohl in seiner Größe, als auch in seiner Zusammensetzung in Hinblick auf Alter und Geschlecht der Abgeordneten vom alten Parlament. So ist er im Schnitt zwei Jahre jünger als sein Vorgänger und hat einen größeren Frauenanteil, wie aus der Statistik des Bundeswahlleiters hervorgeht. Bei der Verteilung der Berufe hat sich hingegen nicht viel geändert.

Im Quiz können Sie herausfinden, ob Sie gut über den neuen Bundestag informiert sind – und vielleicht auch noch etwas über das Parlament und seine Beschaffenheit lernen. Viel Spaß dabei!