O-Ton Alexander Gauland (AfD), Fraktionsvorsitzender: "Die anderen Parteien haben in der Abstimmung heute unsere Vize-Präsidentin-Kandidatin nicht nur nicht gewählt, sondern sie hat noch weniger Stimmen gehabt als das letzte Mal. Das ist sozusagen eine Steigerung des Undemokratischen. Wenn eine solche Steigerung überhaupt noch möglich ist. Es ist offensichtlich in diesem Parlament nicht möglich, in irgendeiner Weise konsensual zu arbeiten, sondern wir sollen ausgegrenzt werden. Und man will uns nicht beteiligen an allen demokratischen Prozessen. Denn es ist ja nicht nur der Bundestagsvizepräsident, es sind ja auch bestimmte Gremien. Wir werden jetzt in jeder Möglichkeit, die wir haben, bei jeder Möglichkeit einen Kandidaten, einen weiteren Kandidaten für den Vizepräsidenten des Bundestages aufstellen. Und wir werden zugleich prüfen lassen, inwieweit dieses unvollständig besetzte Gremium zu rechtlichen Konsequenzen führt. In dem Präsidium wird ja auch entschieden, zum Beispiel über Beamtenbeförderungen. Und wir lassen prüfen, ob diese Entscheidungen, die alle ohne uns stattfinden, legal und legitim sind."