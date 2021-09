Es ist eine der am meisten gestellten Fragen zur Bundestagswahl: Wenn Olaf Scholz mit der SPD weiterhin auf Platz 1 der Umfrageergebnisse bleibt, wird er eine Koalition mit Grünen und der Linken eingehen oder kommt es zu einer anderen Regierungsbildung? Nun hat er sich positioniert – mit einem überraschenden Ausgang.

Der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet wird nicht müde, Olaf Scholz nach einer möglichen Koalition mit der Linken zu fragen. Bislang wollte der SPD-Kanzlerkandidat diese Option nicht ausschließen. Das ist zwar auch weiterhin der Fall, allerdings bevorzugt er offenbar eine andere Koalition, wie seine Antwort in einem Instagram-Kurzfilm zeigt.

In einer in den sozialen Netzwerken TikTok und Instagram beliebten Challenge werden in dem Video am linken und rechten Bildschirmrand jeweils Begriffe eingeblendet. Der Kanzlerkandidat der SPD muss sich nun für einen der beiden Begriffe entscheiden und auf der jeweiligen Seite aus dem Bild laufen. Zunächst ist das relativ unspektakulär: Scholz entscheidet sich für die Option Klimaschutz durch "Investitionen" statt "Verbote" und für den Weg zur Arbeit mit "E-Auto" statt "ÖPNV".

Interessanter ist seine "Antwort" auf die Frage nach seiner präferierten Regierungskoalition: Einmal wird ihm die inzwischen etablierte GroKo aus SPD und CDU/CSU angeboten (stand einmal für "Große Koalition", kratzt inzwischen aber nur noch an 40 Prozent + X) und als zweite Option die R2G genannte Koalition aus SPD, Grünen und der Linken. Scholz sieht die beiden Optionen an, zögert nicht lange und geht entschlossen in Richtung "Große Koalition".

Ob es auch wirklich zu einer neuen Auflage der GroKo kommt, ist nach aktuellem Stand fraglich: SPD und Union kommen gemeinsam auf 45 Prozent – für eine Mehrheit im Bundestag wäre das zu wenig. Das Video wurde auf dem Account "klima.neutral" vom wdr veröffentlicht.