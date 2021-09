Nach der historischen Wahlschlappe für die Union geht es in den Vorstandssitzungen von CDU und CSU offenbar hoch her. Mehreren Berichten zufolge wird scharfe Kritik geübt, die Vorsitzenden Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) rücken vom "Regierungsanspruch" ab, von dem noch am Wahlabend gesprochen wurde – trotz desaströser Ergebnisse für die Union.



Demnach betonte Söder nun in einer CSU-Vorstandssitzung, dass die Union nach dem Absturz bei der Bundestagswahl keinen zwingenden Anspruch auf die Regierungsführung erheben könne. Die Union sei auf Platz zwei und nicht eins gelandet, es gebe daraus keinen Anspruch auf die Regierungsführung – allerdings ein Angebot für Gespräche, sagte Söder nach Teilnehmerangaben. Das berichteten die Nachrichtenagentur DPA, der "Münchner Merkur" und die "Welt". Ein solches Angebot mache man – aber es werde kein "Anbiedern um jeden Preis" bei Grünen und FDP geben, stellte er demnach klar.



CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet widersprach Berichten zufolge in der CDU-Präsidiumssitzung dem Eindruck, er habe in der Wahlnacht einen "Regierungsanspruch" formuliert. Das berichteten zunächst die "Welt" und die "Bild". Nach Informationen der DPA habe er in Beratungen der engsten CDU-Führungsspitze seine Bereitschaft unterstrichen, auch nach dem Absturz der Union bei der Bundestagswahl Verhandlungen über eine von ihm geführte Bundesregierung zu führen. Allerdings habe er klargestellt, dass niemand habe am Sonntagabend von einem Regierungsauftrag für die Union gesprochen habe. Es sei lediglich die Faktenlage beschrieben worden.



In der CSU-Sitzung soll auch deutliche Kritik am CDU-Kanzlerkandidaten geübt worden sein (siehe Eintrag von 11.18 Uhr). So sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt laut Teilnehmerangaben, es habe bei der CDU Schwächen bei Kurs, Kampagne und beim Kandidaten gegeben. Doch auch in der CDU wird der Ton rauer. Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, sprach von "Fehlentscheidungen in der Vergangenheit", sowohl "inhaltlicher Art, in der Regierung und auch in der personellen Aufstellung". Einen Regierungsauftrag für die Union sehe er nicht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat angesichts der starken Verluste der CDU eine Neuaufstellung der CDU gefordert.