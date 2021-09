Die Geschäftsführerin des Allensbach-Instituts, Renate Köcher, hat eine Erklärung für das am Ende doch nicht so gute Abschneiden von Bündnis 90/Die Grünen: Der Anteil der Bevölkerung, der von den Grünen Nachteile erwartete, war ihrer Ansicht nach im Parteienvergleich besonders hoch. Das hätten Abfragen zu negativen und positiven Erwartungen an die Parteien in den Wochen vor der Wahl ergeben. Diese Angst habe viele potenzielle Grünen-Wähler noch abspringen lassen. Außerdem habe es der Partei geschadet, dass kurz vor der Wahl über ein Dreierbündnis unter Beteiligung der Linkspartei spekuliert worden sei, erklärte die Meinungsforscherin. "Rot-Rot-Grün" sei eine Koalition, von der "mit am meisten in der Bevölkerung erwartet wurde, dass sie Deutschland schaden könnte".