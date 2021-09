Ungeachtet der ungeklärten Situation in Berlin, bricht Armin Laschet - wie angekündigt - die Brücken in sein Stammland Nordrhein-Westfalen ab. Die nordrhein-westfälische CDU will bis zum Ende der nächsten Woche ihre Spitzenpersonalien zur Nachfolge des CDU-Kanzlerkandidaten als Ministerpräsident und Landesparteichef klären. Laschet werde dazu in den nächsten Tagen "mit allen relevanten Persönlichkeiten Gespräche führen", kündigte der Generalsekretär der NRW-CDU, Josef Hovenjürgen, am Abend nach einer Sitzung des Landesvorstands in Düsseldorf an. Bereits deutlich vor dem CDU-Landesparteitag am 23. Oktober in Bielefeld werde Laschet der Partei einen Personalvorschlag unterbreiten, teilte der Generalsekretär mit. Laschet hatte im Vorfeld der Bundestagswahl erklärt, er gehe "ohne Rückfahrkarte" nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Der 60-Jährige strebt allerdings auch nicht den Fraktionsvorsitz an, wie heute bekannt wurde. Amtsinhaber Ralph Brinkhaus will und soll auf dem Posten bleiben.