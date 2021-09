Vor der Bundestagswahl 2021: So ist das Suchinteresse an den Parteien in Deutschland verteilt

Kurz vor der Bundestagswahl informieren sich viele Menschen im Internet zu den einzelnen Parteien. Wie das Interesse im Land verteilt ist und welche Fragen die Menschen bei Google eintippen.

Wo wird in Deutschland nach welcher Partei gesucht? Was wollen die Menschen zu den Parteien wissen? Um diese Fragen zu beantworten, stellte Google dem stern mit Blick auf die im Bundestag vertretenen Parteien Daten zum Suchaufkommen auf Kreisebene für das Zeitfenster zwischen dem 19. August und dem 2. September 2021 zur Verfügung – und darüber hinaus die jeweils zehn in Deutschland in dem Zeitraum am häufigsten bei Google eingegebenen Fragen zu jeder Partei.

Die Daten zeigen, dass die Verteilung des Suchinteresses an den einzelnen Parteien in Deutschland mitunter stark variiert. Einiges deckt sich aber auch: So ist etwa das Suchinteresse in und um Berlin an allen Parteien hoch. Hinsichtlich der gestellten Fragen zeigt sich, dass sich die Nutzer übergreifend mit Haltung, Zielen und der Geschichte der Parteien beschäftigt haben. Zu jeder Partei gibt es allerdings auch individuelle Fragen, etwa nach Verbotsplänen der Grünen oder der Bedeutung der Fünf-Prozent-Hürde bei der CSU.

CDU

Das Interesse an der CDU hinsichtlich war hinsichtlich des Suchaufkommens im fraglichen Zeitraum im Nordwesten am größten – in den Bundesländern NRW und Niedersachsen sowie in Schleswig-Holstein. Links in der Grafik die Kreise mit dem höchsten Suchaufkommen.

Die am häufigsten gestellten Suchanfragen drehen sich vor allem um die Ziele und Haltung der CDU, außerdem interessierte viele, wie lange die Partei bereits regiert und seit wann es sie gibt. Die Top Ten:

Was bedeutet CDU

Wofür steht die CDU

Was macht die CDU

Was will die CDU

Wie viele Mitglieder hat die CDU

Wann wurde die CDU gegründet

Was verspricht die CDU

Was ist das Ziel der CDU

Warum CDU wählen

Wer wählt die CDU

Wie lange regiert die CDU

Welche Farbe hat die CDU

CSU

Bei der bayerischen Schwesternpartei der CDU, der CSU, war das Suchinteresse nicht überraschend im Freistaat am höchsten. Aber auch in anderen Teilen der Bundesrepublik interessieren sich die Antwortsuchenden bei Google für die CSU, zum Beispiel in Schleswig-Holstein:

Gefragt wurde etwa, warum es die CDU überhaupt gibt und warum sie nur in Bayern agiert. Die Namen der CSU-Politiker interessierten darüber hinaus ebenso wie die Frage, was passiert wenn die Partei bei der Wahl unterhalb der Fünfr-Prozent-Marke landet. Die Top Ten:

Was bedeutet CSU

Wofür steht CSU

Wie viel Prozent braucht die CSU bei der Bundestagswahl

Wie viele Mitglieder hat die CSU

Was passiert wenn die CSU unter 5 kommt

Wann wurde die CSU gegründet

Für was setzt sich die CDU/CSU ein

Warum gibt es die CSU

Warum CSU nur in Bayern

Was bedeutet CSU ausgeschrieben

Wann wurde die CDU/CSU gegründet

Wie heißen die CSU Politiker

SPD

Das Suchinteresse an der SPD war ebenfalls stärker im Nordwesten ausgeprägt, außerdem wurde in Bayern punktuell verstärkt nach den Sozialdemokraten gesucht.

Die Suchanfragen zur SPD drehen sich ebenfalls um Haltung und Ziele. Außerdem interessierte die Nutzer:innen, wer für die Partei kandidiert und was möglicherweise gegen ein Kreuz bei der SPD spricht. Die Top Ten:

Wofür steht die SPD

Was will die SPD

Was heißt SPD

Was macht die SPD

Wann wurde die SPD gegründet

Was verspricht die SPD

Warum SPD wählen

Wofür setzt sich die SPD ein

wie viele Mitglieder hat die SPD

Wer kandidiert für die SPD

Wer ist Kanzlerkandidat der SPD

Was spricht gegen die SPD

Die Grünen

Das Suchinteresse an den Grünen gleicht dem an der SPD und CDU und ist flächendeckend im Nordwesten am größten. Im ganzen Land scheint in etlichen kreisfreien Städten ein gesteigertes Suchinteresse an der Partei zu bestehen.

Anders als bei den Unionsparteien und der SPD, fragen sich offenbar etliche Nutzer:innen, was die Partei alles verbieten möchte. Außerdem haben sich etliche gefragt, was im Falle eines Grünen-Wahlsiegs passiert und warum die Partei möglicherweise nicht gewählt werden sollte. Die Top Ten:

Was wollen die Grünen

Wofür stehen die Grünen

Wer wählt die Grünen

Was wollen die Grünen verbieten

Was passiert wenn die Grünen gewinnen

Warum nicht die Grünen wählen

Was machen die Grünen

Seit wann gibt es die Grünen

Wer sind die Grünen

Was wollen die Grünen verbessern

Was ist das Ziel der Grünen

Warum die Grünen wählen

FDP

Die FDP stieß nicht nur im Nordwesten, sondern auch in etlichen Kreisen Baden-Württembergs und Bayerns - beides wirtschaftlich starke Regionen - auf ein gesteigertes Suchinteresse. In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt waren die Werte dagegen eher niedrig - mit Ausnahme einiger Städte wie etwa Schwerin oder Rostock.

Bei der FDP haben sich offenbar viele gefragt, ob die Partei links oder rechts im politischen Spektrum steht und warum sie keinen Kanzlerkandidaten stellt. Die Top Ten:

Wofür steht die FDP

Was bedeutet FDP

Was will die FDP

Was macht die FDP

Warum stellt die FDP keinen Kanzlerkandidaten

Wer wählt die FDP

Was ist die FDP

Ist FDP rechts

Wann wurde die FDP gegründet

Für was setzt sich die FDP ein

Wie viele Mitglieder hat die FDP

Ist die FDP links

AfD

Der Schwerpunkt des Suchinteresses an der AfD lag flächendeckend eher im Osten der Bundesrepublik - in Sachsen-Anhalt war er zum fraglichen Zeitpunkt allerdings laut der Google-Daten niedrig. Im Westen, Norden und Süden ist ein gesteigertes Suchinteresse eher punktuell auf einzelne Kreise und Städte verteilt.

Bei der AfD haben sich den Daten zufolge etliche User gefragt, ob die Partei rechts ist und was passiert, wenn sie regiert. Außerdem gab es ein Interesse am Gründungsdatum der vergleichsweise jungen Partei. Die Top Ten:

Wofür steht die AfD

Was will die AfD

Was bedeutet AfD

Was macht die AfD

Was will die AfD erreichen

Ist die AfD rechts

Wann wurde die AfD gegründet

Was passiert wenn AfD regiert

Warum AfD wählen

Wie viele Mitglieder hat die AfD

Seit wann gibt es die AfD

Wie viel Prozent hat die AfD

Die Linke

Die Linke sorgte vor allem im Norden und Osten für ein flächendeckend hohes Suchinteresse, außerdem noch in Teilen von NRW. Im Süden war das Suchinteresse an der Partei deutlich niedriger.

Mit Blick auf Die Linke wollten etliche Menschen bei Google wissen, warum sie für einen Nato-Austritt ist und wie die Partei zur Bundeswehr steht. Außerdem wurde nach den Kandidaten gegoogelt. Die Top Ten:

Wofür steht Die Linke

Was wollen Die Linken

Wer sind Die Linken

Warum ist Die Linke gegen die Nato

Was ist Die Linke für eine Partei

Was bedeutet Die Linke

Was spricht gegen Die Linke

Wann wurde Die Linke gegründet

Wer hat Die Linke gegründet

Wer tritt für Die Linke an

Welche Partei ist Die Linke

Wie steht Die Linke zur Bundeswehr

