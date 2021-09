Sind Sie startklar für die Bundestagswahl am 26. September? Oder sollten Sie lieber nochmal in die Parteiprogramme gucken, bevor Sie ihr Kreuz machen? Hier können Sie es herausfinden.

Von welcher Partei stammt dieser Satz?

Die ökologische Krise ist die große Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts. Nicht alle Menschen fühlen sich von uns vertreten, das wissen wir. Jedes Grundschulkind muss vor seiner Einschulung der deutschen Sprache mächtig sein. Nach 16 Jahren tritt Angela Merkel nicht mehr als Bundeskanzlerin an. Die Welt um uns herum ist verrückt geworden. Deshalb sehnen wir uns nach einem normalen Leben. Mehr German Mut für mehr Klima­schutz und mehr nachhaltige Entwicklung. Freie Fahrt für Kinder in Bussen und Bahnen im Nahverkehr. Wir wollen Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern. Wir wollen eine umfassende Strategie gegen Einsamkeit entwickeln – in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Unser Ziel ist, die Sichtbarkeit der Ostdeutschen in allen Bereichen zu erhöhen. Wer gendern mag, soll gendern. Gutes Leben besteht aus mehr als Arbeit. Man muss unsere Profis nur machen lassen, dann haben alle etwas davon! Wir fordern eine kontrollierte Freigabe von Cannabis.

Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Menschenrecht. Wir wollen bis 2025 in Deutschland einen konkurrenzfähigen Quantencomputer bauen. Wir schauen nicht von oben auf andere herab. Mehr Posten für den Osten. Der Anstieg der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen. Wir sehen Angeln als wichtige Naturver­bundenheit.

Wir sehen Angeln als wichtige Naturver­bundenheit.

Unser Anspruch ist, dass jedes Kind schwimmen lernen kann.

Wir stehen für eine Null-Toleranz-Strategie gegen Clans.

Games sind Kulturgut.

Toiletten und Klassenräume sind dreckig.

Das Klima ist per se nicht schutzfähig.

Der Umgang der Großeltern mit ihren Enkelkindern kann für das Kindeswohl von entschei­dender Bedeutung sein. Der Verbrennungsmotor hat keine Zukunft. Das seelische Wohl aller Bürger*innen ist so wichtig wie die materielle Versorgung. Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote sind weder progressiv noch nachhaltig. Auch wir möchten Menschen in Not helfen. Wer Vermögen besitzt, kann sich vor Hitze, Trockenheit und Überschwemmung in Sicherheit bringen. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut – sie muss durch Arbeit, Integration, Spracherwerb und ein Bekenntnis zu unseren Werten verdient werden. Die menschliche Spezies besteht aus zwei Geschlechtern, dem männlichen und dem weiblichen. Ach herjee!

Also, wir wollen ja nicht meckern, aber weniger als die Hälfte richtig? Bevor Sie am Wahlabend Ihr Kreuz machen, sollten Sie lieber noch mal in den Parteiprogrammen blättern.

Nicht übel!

Sie wissen in etwa, wofür die Parteien stehen und werden am 26. September sicher nicht ratlos in der Wahlkabine sitzen.

Bravo! Die Bundestagswahl kann kommen. Sie kennen sich aus in der deutschen Parteienlandschaft und lassen sich kein Grün für ein Rot vormachen.

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl: Am 26. September können etwa 31,2 Millionen Frauen und 29,2 Millionen Männer in Deutschland darüber abstimmen, welche Parteien sie in den nächsten vier Jahren an der Regierung haben wollen und wer Angela Merkel nach 16 Jahren im Kanzleramt nachfolgen soll. Zu den Wahlberechtigten gehören auch etwa 2,8 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler, das heißt, 4,6 Prozent aller Wahlberechtigten dürfen zum ersten Mal in ihrem Leben über die künftige Bundesregierung mitentscheiden.

Den Umfragen zufolge hat die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gute Chancen, die Union als stärkste Kraft im Bundestag abzulösen. Deren Kandidat Armin Laschet setzt jedoch auf einen Stimmungsumschwung zum Finale. Die Grünen können dagegen den Umfragen zufolge kaum noch darauf hoffen, dass mit Annalena Baerbock auch die nächste Regierung von einer Frau geführt wird.

Die Parteien und die Kandidierenden haben sich und ihre Ziele in den vergangenen Wochen bei zahllosen Marktplatz-Reden, Diskussionsrunden und Fernsehauftritten den Wählerinnen und Wählern nähergebracht. Wer wissen wollte, wofür eine Kandidatin oder ein Kandidat steht oder welche Politik von welcher Partei zu erwarten ist, hatte jede Menge Gelegenheiten, sich schlau zu machen. Und wer sich noch nicht ausreichend informiert fühlt, findet im Internet die Wahl- oder Grundsatzprogramme aller 47 Parteien, die sich mit Landeswahllisten oder Wahlkreiskandidierenden um Volkes Stimme bewerben.

Testen Sie Ihr Wissen!

Wenn Sie herausfinden möchten, ob Sie gut genug auf den Gang in die Wahlkabine am 26. September vorbereitet sind, oder ob sie noch ein wenig Nachholbedarf bei Ihren Parteienkenntnissen haben: Im Quiz oben können Sie Ihr Wissen rund um die Wahlprogramme aller im aktuellen Bundestag vertretenen Parteien testen. Ein kleiner Tipp: Die Zitate sind nicht immer so klar zuzuordnen, wie es den Anschein haben mag – und bei manchen fehlt sogar der Anschein.