Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kündigt ein Verbot von Plastiktüten an. Sie sagt: "Meine Damen und Herren, ich werde mit meinem Haus ein Plastiktüten-Verbot auf den Weg bringen. Wir sind in einer freiwilligen Vereinbarung mit dem Handel schon ein gutes Stück vorangekommen. Zwei Drittel der Tüten konnten seit 2016 reduziert werden. Ich will, dass jetzt das auch abgesichert wird und deswegen wird es ein Verbot geben für Plastiktüten im Handel. Das reicht aber nicht. Es reicht nicht nur über die Plastiktüten zu reden. Deswegen bin ich mit dem Handel weiter im Gespräch. Ich will, dass insgesamt Plastik reduziert wird, dass wir rauskommen aus dieser Wegwerfgesellschaft und weniger Plastik in unseren Supermärkten haben."